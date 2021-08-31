Kaza yapan kocasını öldü sanıp ambulansın peşine koştu

Erzurum’da meydana gelen trafik kazasında iki aracın kavşakta çarpışması sonucu 2’si çocuk 5 kişi hafif şekilde yaralandı. Kaza sonrası kocasının ambulansta olduğunu öğrenen kadın, eşini öldü sanıp ambulansın peşine koştu. Ambulansın penceresinden kocasının iyi olduğu gören kadın güçlükle sakinleşti.

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Erzurum Şehir Hastanesi önünde bulunan kavşakta dün öğlen saatlerinde araç sürücüsü H.K., kavşaktan sola dönmek istediği sırada Yıldızkent istikametinden Şehir Hastanesi istikametine giden M.K. yönetimindeki araçla çarpıştı.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada 34 KB 9646 plakalı araçtaki M.K., Ş.K., U.K.(7), Z.K.(2) ve 25 LU 174 plakalı araçtaki H.K. hafif şekilde yaralandı.

Yaralılar ambulansla hastaneye kaldırıldığı sırada H.K.’nın kaza yaptığını gören eşi ise kocasını öldü sanıp ambulansın peşinden koşmaya başladı. Ambulansın penceresinden eşinin iyi olduğunu gören kadın güçlükle sakinleşti.

Kazada herhangi bir can kaybı yaşanmazken araçlarda maddi hasar oluştu. Öte yandan kavşağın çevresinde bulunan iş yerleri sahipleri ise olay yerinden çok fazla kaza olduğunu bu yüzden kavşağa trafik ışıkları yapılmasını istediklerini söylediler. (İHA)