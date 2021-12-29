Kaza yerinden geçerken, yaralının oğlu olduğunu gördü

Bursa'nın İnegöl ilçesinde otomobil ile hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 2 kişi ağır yaralandı. Kaza sonrası bölgeden geçen Burhan Demir, yerde yatan yaralılardan birinin oğlu Atakan Demir olduğunu görüp yanına gitti.

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Alanyurt Mahallesinden ilçe merkezine doğru giden Atakan Demir yönetimindeki otomobil Metal Sanayii’nden yola çıkan Yasin Akil yönetimindeki hafif ticari araca yandan çarptı.

Kazada, sürücüler ağır yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Bu sırada kaza yerinden geçen Burhan Demir, yerde yatan yaralılardan birinin oğlu Atakan olduğunu gördü.

Oğlunun yanına giden Burhan Demir, onu teselli etmeye çalıştı. Yaralılar, gelen sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından İnegöl Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedaviye alındı.

Bu arada kaza anı, bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. DHA

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