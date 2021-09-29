Kazada yaralananlara yardıma giden 2 kişi, araç çarpmasıyla öldü

Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde yol kenarında traktöre çarpan otomobildeki yaralılara yardım etmek isteyen Mehmet İzzet Kotal ile Nihal Büyükbahçe, yoldan geçen bir aracın çarpması sonucu hayatlarını kaybetti.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Kaza, gece saatlerinde Uzunköprü’nün Malkoç köyü yakınlarında meydana geldi. Ertan K.’nin kullandığı otomobil, önünde seyreden traktöre arkadan çarptı. Ertan K. ve yanındaki Gülhade T. yaralandı. Kazayı gören başka bir aracın sürücüsü ise yaralılara yardım etmek üzere durdu.

Bu araçta bulunan Mehmet İzzet Kotal ile Nihal Büyükbahçe, 112 ekiplerine haber vermelerinin ardından, araçlarından inerek yaralılara yardım etmek üzere araca doğru yürüdü. Kotal ile Büyükbahçe’ye bu sırada yoldan geçen başka bir araç çarparak kaçtı.

Kaza yerine gelen sağlık ve jandarma ekipleri Kotal ile Büyükbahçe’nin hayatlarını kaybettiğini belirledi. Traktöre çarpan araçtaki yaralılar Erkan K. ve Gülhane T., Uzunköprü Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak, tedavi altına alındı. Jandarma 2 kişinin ölümüne neden olan ve kaçan aracın sürücüsünü yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor. DHA