Kazaya neden olan alkollü sürücüye meydan dayağı

İstanbul Ümraniye'de alkollü olduğu tespit edilen sürücünün kullandığı otomobil, başka bir otomobile çarptı. Kazada aralarında bebek ve çocuklarında içerisinde bulunduğu otomobildeki 6 kişi yaralandı. Kazazedelerin yakınları ise alkollü sürücüye saldırarak, darp etti.

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Kaza, saat 01.00 sıralarında Ümraniye’de TEM Otoyolu’nda meydana geldi. 34 CCU 638 plakalı otomobilin sürücüsü Sönmez Karaca, direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Medine Tacar yönetimindeki 34 CKZ 61 plakalı otomobile çarptı. Kazada, Tacar’ın kullandığı otomobilde bulunan 3’ü bebek ve çocuk olmak üzere 6 kişi yaralandı.

Kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaralılara müdahalesi sırasında, ambulans sürücüsü olduğu öğrenilen bir kişi görüntü çeken basın mensuplarına engel olmaya çalışınca, kazazedelerin yakınları da gazetecilere tepki gösterdi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından çevre hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Ayrıca, polisin alkol testi sırasında kazazedelerin yakınları, alkollü olduğu tespit edilen sürücü Sönmez Karaca’ya tekme tokat saldırdı. Olayda, sürücü yüzünden yaralanırken, polis kazazede yakınlarını güçlükle sakinleştirdi.

Dayak yiyen alkollü sürücü ambulansa alınarak müdahalede bulunuldu. Alkol metreye üfleyemeyen sürücüye, polis tarafından ambulansta da güçlükle test yapıldı. Yaralı sürücü, ambulansla hastaneye kaldırılırken, alkollü sürücüye saldıran kazazede yakınları da ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürüldü.