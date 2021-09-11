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Kendiliğinden yetişen 10 bin kök kenevir imha edildi

Ardahan'da doğada kendiliğinden yetişen 10 bin kök kenevir bitkisi yakılarak imha edildi.

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Kendiliğinden yetişen 10 bin kök kenevir imha edildi

Ardahan merkeze bağlı Çamlıçatak köyü deresi kenarında jandarma ekipleri tarafından narkotik gezi planı çerçevesinde icra edilen çalışmalar neticesinde arazide kendiliğinden yetişmiş vaziyette 10 bin kök kenevir bitkisi tespit edildi. Olayla ilgili cumhuriyet savcısına bilgi verildi.

Talimatlar doğrultusunda İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekibince yapılan incelemede kenevir bitkilerinin kendiliğinden yetiştiği ve herhangi bir bakımın yapılmadığı belirlendi. Söz konusu kenevir bitkileri imha edildi. (İHA)

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