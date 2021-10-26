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Kendini polis olarak tanıtıp altın çalan şahıs tutuklandı

Malatya’da, bir kadını telefondan arayıp kendisini polis olarak tanıtarak 5 adet altın bilezik ve 1 adet altın zinciri çalan zanlı, 33 saatlik güvenlik kamerası görüntüleri sonucu tespit edildi. Zanlı yakalandıktan sonra tutuklandı.

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Kendini polis olarak tanıtıp altın çalan şahıs tutuklandı

Müşteki kadın şahsı arayıp kendisini polis olarak tanıtıp akabinde İnönü Caddesi'ndeki ikametine gelen şüpheli şahsa 5 adet altın bilezik ve 1 adet altın zinciri teslim etmesi olayıyla ilgili polis çalışma gerçekleştirdi.

İncelenen 33 saatlik güvenlik kamerası görüntüleri sonucu şüpheli tespit edilerek yakalandı. Zanlı, gözaltına alınıp sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı. (İHA)

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