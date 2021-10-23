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Kentsel dönüşüm alanından iskelet çıktı

Kayseri'de, kentsel dönüşüm çalışmalarının yapıldığı Sahabiye Mahallesi'ndeki kazı alanında, yola doğalgaz borusu döşendiği sırada insana ait olduğu belirtilen iskelet ortaya çıktı.

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Kentsel dönüşüm alanından iskelet çıktı

Kocasinan ilçesine bağlı Sahabiye Mahallesi’nde, Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından başlatılan kentsel dönüşüm çalışmaları devam ediyor.

Bu kapsamda yol üzerinde, yer altına doğalgaz borusu döşendiği sırada, insana ait olduğu belirtilen iskelet ile karşılaşıldı.

Çalışanların ihbarıyla olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Adrese gelen ekipler, iskelet üzerinde çalışma başlattı. DHA

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