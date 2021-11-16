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Kestiği ağacın altında kalıp öldü

Samsun'un Terme ilçesinde motorlu testereyle kestiği ağacın altında kalan Seyfettin Erdoğan (71), hayatını kaybetti.

Yayınlanma: 15:36 - 16 Kasım 2021 Güncellenme:
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Kestiği ağacın altında kalıp öldü

Olay, sabah saatlerinde Sakarlı Mahallesinde meydana geldi. Seyfettin Erdoğan, kendisine ait bahçede motorlu testere ile kestiği ağacın altında kaldı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Gelen sağlık ekibinin yaptığı kontrolde Erdoğan’ın hayatını kaybettiği belirlendi.

Seyfettin Erdoğan’ın cenazesi, ağacın altından çıkarılıp Terme Devlet Hastanesi’nin morguna kaldırıldı. (İHA)

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