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Kırklareli’nde 37 kaçak göçmen yakalandı

Kırklareli’nden ülkeye yasadışı yollarla giren 37 kaçak göçmen yakalandı.

Yayınlanma: 16:24 - 13 Eylül 2021 Güncellenme:
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Kırklareli’nde 37 kaçak göçmen yakalandı

Bulgaristan’a ulaşımın sağlandığı Dereköy Sınır Kapısı yakınlarında ile Kofçaz ilçesinin Yukarıkanara ve Malkoçlar köylerinde kaçak göçmenler olduğu ihbarını alan jandarma ekipleri çalışma başlattı.

Ekiplerce 3 ayrı bölgede yapılan araştırmada Afganistan ve Suriye uyruklu 37 sığınmacıyı yakaladı. Jandarmada işlemleri tamamlanan kaçak göçmenler Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezine teslim edildi. (İHA)

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