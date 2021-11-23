Kırmızı ışıkta geçen otomobil, iki araca çarptı: 1 ölü, 3 yaralı

Samsun'un Çarşamba ilçesinde sürücüsünün kırmızı ışıkta geçtiği öne sürülen otomobil, 2 araca çarptı. Kazada, 1 kişi öldü, 2'si ağır, 3 kişi yaralandı.

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Kaza, saat 11.00 sıralarında Kavakdibi mevkisi Hastane Kavşağında meydana geldi. Ordu’dan Samsun yönüne giden ve kırmızı ışıkta geçtiği öne sürülen Yücel T. yönetimindeki otomobil, Adem D.’nin kullandığı otomobile, ardından da Salih Zafer B. yönetimindeki otomobile çarptı.

Kazada sürücü Yücel T. ve yanındaki eşi Nurdan T ile diğer sürücülerden Adem D. yaralandı. Adem D.nin aracında bulunan Kemal Gül ise yaşamını yitirdi.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sevk edilen ambulanslarla yaralılar Çarşamba Devlet Hastanesine kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan Yücel ve Nurdan T. çiftinin hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi. Kemal Gülün cansız bedeni morga kaldırılırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. DHA

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