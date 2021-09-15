Kız arkadaşının eski sevgilisini bıçakladı; o anlar kamerada

Samsun'da Abdullah I., kız arkadaşı Cansu K.'nin eski sevgilisi Ömürcan B.'yi (29) bıçaklayarak, ağır yaraladı. Kavgaya karışan Cansu K.'nin kardeşi T.K. (17) ve Abdullah I., gözaltına alındı.

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İlkadım ilçesi Rasathane Mahallesi’nde kız arkadaşı Cansu K. ve kardeşi T.K. ile birlikte mahallede dolaşan Abdullah I., Cansu K.’nin eski sevgilisi Ömürcan B. ile karşılaştı.

İkili arasında çıkan tartışma, büyüyerek, kavgaya dönüştü. İddiaya göre Abdullah I. ve T.K., Ömürcan B.’yi bıçaklayarak ağır yaraladı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.

Ömürcan B., ambulans ile Gazi Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Şüpheliler de kamyonet ile olay yerinden kaçtı. Bu anlar ise iş yerinin güvenlik kamerasınca saniye saniye kaydedildi.

T.K. ve Abdullah I., Ulugazi Toki Konutları’nda suç aletiyle yakalanıp, gözaltına alındı. İfadelerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheli, çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. (DHA)

