Kocaeli’de Pitbull çetesine operasyon

Kocaeli'nin Gebze ve Çayırova ilçelerinde Dağlı Kardeşler ve Pitbull Çetesi adı altında örgütlenen çek-senet tahsilatı yapan suç örgütüne yönelik operasyonda 16 kişi gözaltına alındı.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele şubesi ekipleri, Gebze ve Çayırova ilçelerinde Dağlı Kardeşler ve Pitbull Çetesi adı altında örgütlenen suç örgütünü takibe aldı.

Silahla yaralama, çek-senet tahsilatı, tehdit ve benzeri suçları işlediği tespit edilen şüphelilere yönelik, özel harekat polislerinin de katılımıyla Kocaeli ve İstanbulda operasyon düzenlendi. Operasyonda 16 kişi gözaltına alındı.

Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda 3 ruhsatsız tabanca, 1 pompalı tüfek, 2 kılıç, 3 bıçak, 2 gram kokain, mermiler, çok sayıda senet ve belgeler ele geçirildi. DHA

İlginizi Çekebilir Pitbull cinsi köpeğiyle arkadaşına dehşeti yaşattı