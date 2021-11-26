Kontrolden çıkan otomobil şarampole devrildi: 8 yaralı
Adıyaman'da takla atıp şarampole devrilen otomobildeki 8 kişi yaralandı.
Kaza, öğleden sonra Adıyaman-Şanlıurfa kara yolunun 15’inci kilometresinde meydana geldi. Adıyaman yönüne giden Bahaddin Demirel yönetimindeki otomobil, bilinmeyen nedenle sürücüsünün kontrolünden çıkıp takla atarak şarampole devrildi.
Kazada, ters dönen otomobilin sürücüsü Bahaddin Demirel ile yanındaki isimleri öğrenilemeyen 7 kişi yaralandı. Yaralılar, çağrılan ambulanslarla kaldırıldıkları Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde tedaviye alındı. DHA