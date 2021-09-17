Konya’da kaza! Yaralı yakınlarının saldırmak istediği sürücü kaçtı
Konya'da, sürücüsünün kavşakta sola döndüğü kamyona çarpan hafif ticari araçtaki 4 kişi, yaralandı. Kaza yerine gelen yaralı yakınlarının saldırmak istediği kamyon şoförü Fırat K. ise kaçtı.
Kaza, saat 12.00 sıralarında, Konya-Adana yolunda meydana geldi. Fırat K., iddiaya göre, yönetimindeki 42 03 0821 plakalı kamyonla kavşakta geniş manevra yapıp, sola dönmek istedi. Bu sırada arkadan gelen Can A.’nın kullandığı 42 E 1073 plakalı hafif ticari araç, kamyona çarptı.
Kazada sürücü Can A. ve aracındaki Veli A., Gülizar A. ile Erhan G. yaralandı. Kamyon şoförü Fırat K. ise kazada yaralanmadı.
Kazayı duyup, bölgeye gelen yaralı ailesinin bazı yakınları, sinir krizi geçirdi. Yaralı yakınlarının saldırmak istediği kamyon şoförü Fırat K. kaçtı.
Yaralılar, ihbarla gelen sağlık görevlilerince ambulansla Ereğli Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. DHA