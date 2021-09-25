Konyada kripto para madenciliği operasyonu

Konya'nın Karatay ilçesinde, iş yerine yönelik operasyonda, piyasa değeri yaklaşık 1 milyon lira olan ve kripto para madenciliğinde kullanılan 103 cihaz ele geçirildi.

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Konya Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, gece saatlerinde Fevzi Çakmak Mahallesi 10569 Sokaktaki iş yerine baskın düzenledi.

Adreste yapılan aramada, piyasa değeri yaklaşık 1 milyon lira olan ve kripto para madenciliğinde kullanılan 103 cihaz ele geçirildi. Operasyonda 1 şüpheli, gözaltına alındı. Ayrıca iş yerinde 1 yıla yakın süredir yaklaşık 1 milyon liralık kaçak elektrik kullanımı tespit edildiği belirtildi. İHA