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Konyada kripto para madenciliği operasyonu

Konya'nın Karatay ilçesinde, iş yerine yönelik operasyonda, piyasa değeri yaklaşık 1 milyon lira olan ve kripto para madenciliğinde kullanılan 103 cihaz ele geçirildi.

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Konyada kripto para madenciliği operasyonu

Konya Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, gece saatlerinde Fevzi Çakmak Mahallesi 10569 Sokaktaki iş yerine baskın düzenledi.

Adreste yapılan aramada, piyasa değeri yaklaşık 1 milyon lira olan ve kripto para madenciliğinde kullanılan 103 cihaz ele geçirildi. Operasyonda 1 şüpheli, gözaltına alındı. Ayrıca iş yerinde 1 yıla yakın süredir yaklaşık 1 milyon liralık kaçak elektrik kullanımı tespit edildiği belirtildi. İHA

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