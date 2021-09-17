Konya’da lise müdürünün öğrenciyi tartakladığı anlar kameraya yansıdı

Konya’da tarihi Konya Lisesi Müdürü Z.Y’nin lise bahçe kapısında 11. Sınıfa giden bir erkek öğrencisini tartaklamasına ilişkin ortaya çıkan görüntüler tepkiye neden oldu. “Konya Lisesi Müdürü Z.Y’nin lise öğrencisine uyguladığı şiddeti kınıyoruz” diyen Eğitim-İş Konya Şube Başkanı Özgür Ulaş Yiğit, “Konya Valiliği ve Konya İl Milli Eğitim Müdürlüğü derhal gereğini yapıp oturduğu koltuğu hak etmeyen bu okul müdürünü görevden almalı” ifadelerini kullandı.

Müslüm EVCİ

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Eğitim-İş Konya Şube Başkanı Özgür Ulaş Yiğit tarihi Konya Lisesi'nin kapı girişinde 11. Sınıfa giden bir erkek öğrencinin Lise Müdürü Z.Y tarafından şiddet gördüğü görüntüleri paylaştı.

Öğrencinin bir kız öğrenciyle birlikte lisenin kapısından girdiği sırada okul müdürü tarafından durdurulup, tartaklandığını ifade eden Yiğit, yaşanan olaya tepki gösterdi.

“LİYAKATSİZ ATAMALARIN SONUCU BUDUR”

Konya Valiliği ve Konya İl Milli Eğitim Müdürlüğü'ne çağrıda bulunan Özgür Ulaş Yiğit, şunları söyledi:

“Eğitimle ilgili pandeminin de getirdiği bunca sıkıntıyla boğuşurken bir eğitimciye yakışmayacak görüntüler çocuklarımızın emanet edilmeyecek ellerden şiddet gördüğünü açığa çıkardı. Konya'nın köklü okullarından tarihi Konya Lisesi Müdürü Z.Y'nin öğrencimize gösterdiği şiddeti kınıyoruz.

Konya Valiliği ve Konya İl Milli Eğitim Müdürlüğü derhal gereğini yapıp oturduğu koltuğu hak etmeyen bu okul müdürünü görevden almalıdır. Liyakatsiz atamaların sonucu budur. Konya Eğitim-İş olarak eğitimle ve eğitimcilikle bağdaşmayan bu gibi olayların takipçisi olacağız”.