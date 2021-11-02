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Köpeği, 12 köpeğin saldırısına uğradı! Elindeki poşetle kurtardı

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde 12 köpeğin saldırısına uğrayan köpek, bir kişinin elindeki poşetle yaptığı müdahaleyle kurtuldu. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Yayınlanma: 11:34 - 02 Kasım 2021 Güncellenme:
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Kızıltepe ilçesi Özgürlük Meydanı’nda bir köpek, 12 köpeğin saldırısına uğradı. Durumu fark eden kişi elindeki poşetle saldırgan köpeklere müdahale etti.

Elindeki poşeti köpeklere doğru savuran kişinin yardımına bir başka kişinin daha gelmesiyle köpekler uzaklaştırıldı. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. DHA

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