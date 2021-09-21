Köpeği aracıyla ezerek ölümüne neden olan doktor beraat etti

Maltepe’de hastane bahçesindeki otoparkta yatan Max isimli köpeğin üzerinden araçla geçerek ölümüne neden olduğu iddiasıyla 3 yıla kadar hapis istemiyle yargılanan Doç. Dr. Birsen Ocaklı beraat etti. Ocaklı savunmasında, “30-40 yıllık bir hekim olarak bile ve isteyerek köpeğe çarpmam söz konusu değildir. Eylemin kasıtlı yaptığım iddiasını kesinlikle kabul etmiyorum. Zaten fark etmiş olsam neden yardımcı olmayayım” dedi.

Sevgim Begüm YAVUZ

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

İstanbul Maltepe'de, Doç. Dr. Birsen Ocaklı'nın hastane bahçesindeki otoparkta yatan Max isimli köpeğin üzerinden araçla geçerek ölümüne neden olduğu iddiasıyla “mala zarar verme” suçundan 4 aydan 3 yıla kadar hapis istemiyle yargılandığı davada karar çıktı.

Anadolu 11. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya sanık Birsen Ocaklı, müşteki Alev Eda Okutan Sarıbeyliler ile taraf avukatları ve katılan İstanbul Barosu ve Ankara Barosu Hayvan Hakları Merkezi avukatları hazır bulundu.

İstanbul Barosu Hayvan Hakları Merkezi avukatı söz alarak, “Sanık savunmasında görmediğini, köpeğin üzerinden geçtikten sonra da bir şey duymadığını savunmuştur. Bu savunması dikkate alındığında sanık trafik için tehlike arz etmektedir. Bu hali ile trafiğe çıkmaması gerekmektedir.” diyerek sanığın cezalandırılmasını istedi.

“FARK ETMİŞ OLSAM NEDEN YARDIMCI OLMAYAYIM”

Sanık Birsen Ocaklı ise, “30-40 yıllık bir hekim olarak bile ve isteyerek köpeğe çarpmam söz konusu değildir. Eylemin kasıtlı yaptığım iddiasını kesinlikle kabul etmiyorum. Zaten fark etmiş olsam neden yardımcı olmayayım. Köpeğin ölümüne sebebiyet verdiğim için üzgün olduğumu daha önce belirtmiştim” ifadelerini kullandı. Ocaklı, suçlamaları kabul etmediğini söyledi.

“CİNAYET GİBİ GÖSTERİLMESİNE KARŞIYIZ”

Sanık avukatı Nafiye Ceylan da “Bir köpeğe kaza ile çarpılmasının cinayet gibi gösterilmesine karşıyız. Müvekkilim olaydan önce ve sonra köpeği görmemiştir, fark etmemiştir, sesini duymamıştır” diyerek müvekkilinin beraatini istedi.

DİKKATSİZLİK VE TEDBİRSİZLİK SONUCU ÇARPTIĞI KAYDEDİLDİ

Davayı karara bağlayan mahkeme, sanık Birsen Ocaklı'nın üzerine atılı “mala zarar verme” suçunun kasıt ile işlenebilen suçlardan olduğu, taksir ya da bilinçli taksir ile işlenebilen suçlardan olmadığını kaydetti.

Mahkeme sanığın dikkatsizlik ve tedbirsizlik sonucu köpeğe çarptığının kabulünün gerektiğini belirtti. Bu kabul doğrultusunda somut olayda sanığın kasıt ile hareket ettiğine ve sanığın üzerine atılı suçu kasıt ile işlediğine dair, savunmanın aksine sanığın mahkumiyetini gerektirir delil elde edilemediğini belirten mahkeme, Ocaklı'nın beraatine hükmetti.