Fransız balkon can aldı! 2’nci kattan düşüp öldü

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde, korkulukların kırılması sonucu ikinci kattaki evinin penceresinden düşen 45 yaşındaki Saadet Ün hayatını kaybetti.

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Olay, saat 00.30 sıralarında Kocaeli'nin İzmit ilçesi Orhan Mahallesi Naci Önder Sokak'ta meydana geldi. Sokak üzerinde bulunan 4 katlı binanın en üst katında bulunan evinde yalnız olduğu sırada Fransız balkonun demirlerine yaslanan Saadet Ün (45), demirlerin yerinden çıkması neticesinde aşağı düştü.

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, beton zemine düşen Saadet Ün’ün hayatını kaybettiğini belirledi. Haberi alarak olay yerine gelen Ün’ün yakınları gözyaşı döktü. Saadet Ün’ün cansız bedeni olay yerinde yapılan incelemenin ardından otopsi yapılmak üzere morga götürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)