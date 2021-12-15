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Korkunç kaza! Kum yüklü kamyon, üzerine devrildi

İstanbul Beylikdüzü'nde kum dolu kamyon motosikletli sürücünün üzerine devrildi. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yayınlanma: 15:04 - 15 Aralık 2021 Güncellenme:
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İstanbul Beylikdüzü D-100 Karayolu’nda  kum yüklü kamyon kaza yaptı. Devrilen kamyonun kasasındaki buğday kepeğinin altında motosikletli bir kişi kaldı.

Yaralıyı çevredeki vatandaşlar kurtardı. Yaralı motosikletli ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kazada kamyon şoförünün de yaralandığı bildirildi.

Kaza nedeniyle trafikte uzun araç kuyrukları oluştu. Olay yerine itfaiye ekipleri de sevk edildi. Ekiplerin yolu açma çalışmaları devam ediyor. DHA

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