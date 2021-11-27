Korucu oğlunu silahla vurdu
Diyarbakır'da güvenlik korucusu Veysi Tekin,tabancasıyla oğlu Uğur Tekin'i (27) yaraladı. Korucu, tabancasını temizlerken kaza olduğunu söyledi.
Silvan ilçesi Kale Mahallesi’nde yaşayan güvenlik korucusu Veysi Tekin, oğlu Uğur Tekin’i yaraladı.
Veysi Tekin taşıma ruhsatlı tabancası temizlerken aniden ateş aldığını, silahtan çıkan merminin, yanında oturan oğlu Uğur Tekin’e isabet ettiğini savundu.
Veysi Tekin ihbarı üzerine eve gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan Uğur Tekin, Silvan Dr. Yusuf Azizoğlu Devlet Hastanesi’ne kaldırdı.
Polis, Veysi Tekin’i ifadesine başvurmak üzere emniyete götürdü.
DHA