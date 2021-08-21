Köyceğiz orman yangını kontrol altına alındı

Muğla'nın Köyceğiz ilçesi Otmanlar Mahallesi Göynük Kanyonu'nda dün saat 15.30 sıralarında çıkan orman yangını kontrol altına alındı. Soğutma çalışmalarına devam ediliyor.

MUSTAFA SARIİPEK

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Muğla’nın Köyceğiz ilçesinde 12 Ağustos'ta kontrol altına alınmasına rağmen dün saat 15.30 sıralarında tekrar yanmaya başlayan Otmanlar Mahallesi Göynük Kanyonu’nda orman yangını kontrol altına alındı. Soğutma çalışmalarına devam ediliyor.

Karadan ulaşımın sıkıntılı olduğu bölgedeki yangına 25 arazöz, 12 su tankeri, 4 dozer ile karadan, 12 helikopter ve 2 uçak ile de havadan müdahale etmişti.

Alevlerin yükseldiğini fark eden vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye sevk edilen uçak ve helikopterler yangına kısa sürede müdahale etti. Karadan müdahalenin zor olması nedeniyle daha çok havadan yapılan çalışmalar ve karadan da müdahalenin başlamasıyla birlikte yangının dün gece saat 00.30'da kontrol altına alındığı Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli tarafından sosyal medya hesabından açıklama yapılmıştı. Soğutma çalışmalarına devam ediliyor.