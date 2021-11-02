Köylülerden mera direnişi

Manisa'nın Salihli ilçesine bağlı Caferbey Mahallesi'ne 200 metre yakınlıkta MHP'li Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılacak katı atık depolama tesisi için köylüler ve jandarma ekipleri karşı karşıya geldi. Sabah erken saatlerde tesisin yapılacak alana girmeye çalışan iş makineleri köylülerin direnişi ile engellendi.

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2018 yılında Manisa Valiliği'nin kararıyla MHP'li Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından Salihli İlçesi'ne bağlı Caferbey Mahallesi’ne 200 metre yakınına yapılmak istenilen katı atık depolama tesisi önünde köylüler geçtiğimiz günlerde eylem yapmıştı.

Tesisi istemediklerini dile getiren köylüler bu sefer de sabah erken saatlerde katı atık depolama tesisinin alanına girmeye çalışan iş makinelerinin karşısında durdular.

İŞ MAKİNELERİNİ ALANA SOKMADILAR

Sabah erken saatlerde alana iş makinelerinin gittiğini duyan köylüler, katı atık depolama tesisine giden yolu kestiler. Jandarma ekiplerinin direnişi engellemeye çalışmasına karşın, alandan ayrılmayan köylüler iş makinelerini katı atık depolama tesisinin yapılacağı alana sokmadı. Kimi zaman jandarma ekipleri ile köylüler arasında kısa süreli gergin anlar yaşandı.

Tesisin yapılmasını istemeyen ve konuyu yargıya taşıyan köylüler iş makinelerini alana sokmamak için bölgede nöbet tutmaya başladı.

“BİZ SİZE OY VERDİK, SİZ BİZE BUNUMU REVA GÖRDÜNÜZ”

Köylülerin arasında yer alan bir vatandaş, tesisin yapılacak alanı gösteren MHP'li Salihli Belediye Başkanı Zeki Kayda'ya ve tesisi yapacak olan MHP'li Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'e tepki gösterdi.

Kendilerine tesisin yapılmayacağına yönelik sözler verildiğini ifade eden vatandaş şu ifadelere yer verdi: “Siz bu tesisin yapılmayacağının yönünde bize söz verdiniz. Size güvendik. 2018'de verdiğiniz sözleri unutmayın. Ancak gördük ki verdiğiniz sözleri unuttunuz. Biz ne yaptık size, bu köylü ne yaptı size. Biz oy verdik, sizi destekledik. Ama siz bize bunu mu reva gördünüz. Senelerce ülkü ocaklarında koşturdum. Siz seçilirken gezmediğim köy asmadığım bayrak kalmadı. Ama çok pişmanım. Sesimizi duyun. Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı da sesimizi duysun.”

“SÖZÜNÜ YERİNE GETİR YOKSA BU KÖYE GELEMEZSİNİZ”

Tepkisi dile getiren bir başka vatandaş ise şöyle konuştu: “Ben size 5 kere oy vermiştim. Söz vermiştiniz, hani sözleriniz. Hani buraya yapılmayacaktı. Neredesiniz? Üst üste çok oy aldınız buradan. Erkekseniz sözünü yerine getir yoksa bu köye gelemezsiniz.”

“ÇED RAPORU YOK, BAŞVURU BİLE YAPILMAMIŞ”

Salihli Çevre Derneği Başkanı Avukat Seçil Ege Değerli, mahallenin yapılacak tesis için ÇED kararının olmadığını, alınan kararın iptali için dava açmalarına rağmen MHP'li Manisa Büyükşehir Belediyesi'nin kanunsuz iş yaparak alana iş makinelerini sokmaya çalıştığını dile getirdi.

Manisa İdare Mahkemesi'ne açtıkları davanın sonucu beklenmeden tesisin yapım işine başlanmak istenmesinin hukuku hiçe saymak olduğunu dile getiren Değerli şöyle konuştu: “Sabah erken saatlerde büyükşehir belediyesine ait iş makineleri sessiz sedasız alana girmeye çalıştı. Ancak karşılarında köylülerimizin tepkileriyle karşılaşınca alana giremediler. Şu anda meralık vasfı olan alana katı atık depolama tesisi yapmak isteyen Manisa Büyükşehir Belediyesi'nin ÇED raporu yok. ÇED kararı için başvuru bile yapmamış.

Sadece büyükşehir belediyesinin aldığı bir kararla bu iş olmaz. Alınan kararın iptali ve tesisin yapım işinin durdurulması için Manisa İdare Mahkemesi'ne dava açtık. Ama dava sonucu bile beklemeden işe başlamak istediler. Bu hukuksuzluktur, kanun tanımamazlıktır. Manisa Büyükşehir Belediyesi'nin bu bölgeye bir şey yapabilme için hiçbir izin yok. Bu konuda da yasal haklarımız neyse kullanacağız.”