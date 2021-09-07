Koyun otlatan 2 çocuk sulama kanalına düştü: 1 ölü, bir kayıp

Şanlıurfa’da sulama kanalına düşen 8 ve 9 yaşındaki 2 çocuktan birinin cesedine ulaşılırken diğerini arama çalışmaları ise devam ediyor.

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Haliliye ilçesine bağlı İkiağız kırsal Mahallesi’nde koyun otlatan 8 yaşındaki Enes Kurt ile 9 yaşındaki Taha Demirler, iddiaya göre bölgeden geçen sulama kanalına düştü. Akıntıya kapılan 2 çocuk kısa süre sonra suya gömülerek gözden kayboldu.

Yakınların haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ekipleri, jandarma ve sualtı dalgıç polisler sevk edildi. Ekipler tarafından sulama kanalında yapılan aramada 8 yaşındaki Enes Kurt'un cansız bedenine ulaşıldı. Taha Demirler'in bulunması için çalışmalar devam ediyor.