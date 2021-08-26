Kuraklık nedeniyle köylüler geleneklerine geri döndü

Denizli'de Tavas'a bağlı Derinkuyu köyünde keçi çobanları Bozdağ yaylasında hayvan sulayacak su bulamayınca yaklaşık 10 keçi sürüsünü köye geri getirdi. Köylüler gelecek yıllarda aynı sorunu yaşamamak için geleneklere döndü, yaylaya sarnıç yapmaya başladı.

Selami AYDIN

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Denizli’nin Tavas ilçesine bağlı dağ köylerinden Derinkuyu'da tarım ve hayvancılıkla geçimini sağlayan köylüleri kuraklık vurdu. Bu yıl ürün rekoltesi düşen köylüleri yaz döneminde susuzluk etkiledi. Keçi sürülerinin yaygın olduğu köyde yazın sürülerle birlikte Bozdağ Yaylasında kalan çobanlar, bu bölgede hiç su kalmaması nedeniyle hayvanlarını sulayamadı sürülerini köye geri getirmek zorunda kaldı. 10 çobanın keçi sürülerini köye getirdiği öğrenildi.

SARNIÇ YAPMAYA KARAR VERDİLER

Köylüler aynı sorunu gelecek yıllarda yaşamamak için yaylaya sarnıç yapmaya karar verdi. Muhtar Servet Küçükoğul bölgede eski bir sarnıcın olduğunu köylülerin hep birlikte tadilat yaptıklarını belirterek, “Yaylada eski bir su sarnıcı vardı. Bakımsız durumdaydı. Şimdi ona bakım yapıldı. Yıkılan yerleri düzeltildi. Üstü de kapatılacak. Bu eski bir gelenek. Daha önce çok aktif kullanılmıyordu. Yaz dönemlerinde bazen kısa süreliğine kullanıldığı oluyordu. Bundan sonra çok ihtiyaç olacak” diye konuştu.

80 YILDIR BÖYLE KURAKLIK GÖRÜLMEDİ

Daha önce çobanların yayladan inmek zorunda kalmadığını söyleyen Küçükoğul, “Normalde yaylada şu anda 8-10 sürü olurdu. Su olmayınca ne yapacaklar? Onlar da aşağı indi. Bu bölgede tarım ve hayvancılık yaparak geçimini sağlıyor. Su bizim için çok önemli. Bu yıl gördüğümüz kuraklığı ben daha önce hiç yaşamadım. Köyümüzde büyüklerimiz ile konuşuyoruz. Eskiler ancak 1941 yılında böyle bir kuraklık görmüşler. O tarihten beri bu kadarını yaşamamışlar” ifadelerini kullandı.