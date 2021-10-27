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Kurşunlanarak öldürülen yunus balığı kıyıya vurdu

Düzce'nin Akçakoca Çayağzı sahil mevkiinde 2 metre boyunda yunus balığı kurşunlanarak öldürülmüş halde sahile vurdu.

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Kurşunlanarak öldürülen yunus balığı kıyıya vurdu

Çayağazı sahilinde ölü yunus balığı görenler, balığın yanına yaklaşınca sırt bölgesinde tüfekle ateş edilerek açılmış saçma izlerinin olduğunu gördü.

Yaklaşık 2 metre uzunluğundaki yunusun kurşunlanarak öldüğünü iddia eden olta balıkçıları, durumu belediye ekiplerine haber verdi.

İhbar üzerine belediye ekipleri, ölü yunusu kaldırılmak için çalışma başlattı. İHA

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