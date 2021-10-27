Kurşunlanarak öldürülen yunus balığı kıyıya vurdu
Düzce'nin Akçakoca Çayağzı sahil mevkiinde 2 metre boyunda yunus balığı kurşunlanarak öldürülmüş halde sahile vurdu.
Çayağazı sahilinde ölü yunus balığı görenler, balığın yanına yaklaşınca sırt bölgesinde tüfekle ateş edilerek açılmış saçma izlerinin olduğunu gördü.
Yaklaşık 2 metre uzunluğundaki yunusun kurşunlanarak öldüğünü iddia eden olta balıkçıları, durumu belediye ekiplerine haber verdi.
İhbar üzerine belediye ekipleri, ölü yunusu kaldırılmak için çalışma başlattı. İHA