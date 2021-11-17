Kuşadası’nda 998 sikke ele geçirildi

Aydın’ın Kuşadası ilçesinde jandarma ekipleri çeşitli dönemlere ait 4’ü altın, 998 sikke ile Bizans dönemine ait iki küpe ele geçirdi.

Sozcu.com.tr

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Aydın Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarihi eser kaçakçılarına yönelik operasyon düzenledi. Edinilen ihbarla belirlenen üç ayrı işyerine operasyon düzenlendi.

ALTIN, GÜMÜŞ VE BRONZ SİKKELER ELE GEÇİRİLDİ

Yapılan aramalarda Bizans dönemine ait 4 altın sikke ile birlikte, Roma dönemine ait 185, Miletos dönemine ait 170, Ortaçağ dönemine ait 166, İskender dönemine ait 77 gümüş ile yine Roma dönemine ait 396 bronz sikke ele geçirildi.

Operasyonda ayrıca Bizans dönemine ait olduğu değerlendirilen iki küpeye de el konuldu.

SİLAHLAR DA ELE GEÇİRİLDİ

İşyerlerinde yapılan aramalarda ayrıca bir ruhsatsız silah ile birlikte 29 adet fişek ele geçirildi. Gözaltına alınan 3 şüpheliyle ilgili soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.