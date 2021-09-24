Kütüphanenin çatısında elektrik üretilecek

Denizli'de CHP'li Merkezefendi Belediyesi 'Merkez Kütüphane' binasının çatısına güneş enerji santrali kurdu, elektrik üretmeye başladı. 224 solar panel yerleştirilen santralin yıllık 160 bin kilovat saat enerji üretmesi planlanıyor. Binada kullanılan elektriğin fazlası şebekeye verilerek gelir elde edilecek.

Selami AYDIN

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Denizli’de CHP'li Merkezefendi Belediyesi, Adalet Mahallesi’ndeki Merkez Kütüphane’nin çatısını enerji santraline dönüştürdü. Kütüphane çatısının 900 metrekarelik bölümüne 224 solar panel yerleştirilerek elektrik üretimine başlandı. Kısa süre önce faaliyete geçen santralde 3 güç çevirici ve 112 adet 950 vat gücünde optimizer bulunuyor.

Yıllık 160 bin kilovat saat enerji üretmesi planlanan santralin ürettiği elektrik Merkez Kütüphane'de kullanılıyor. Enerji fazlası şebekeye verilerek satılıyor. Şebekeye verilen enerji ile Merkezefendi Belediyesi'nin kullandığı elektrik mahsup ediliyor.

“ÇEVRE DOSTU YATIRIMLAR SÜRECEK”

Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan çevreye yatırımlarının devam edeceğini belirterek, “Her zaman üretime ve tasarrufa büyük önem verdik. Bütçemizi, kaynaklarımızı en doğru şekilde kullanmaya çalışıyoruz. Gün boyu güneş gören Merkezefendi Belediyesi Merkez Kütüphanemizin çatısına kurduğumuz güneş enerji santrali ile elektrik üretiyoruz. Ürettiğimiz elektriği hem kütüphanemizde kullanıyoruz hem de satışını gerçekleştiriyoruz. Böylece bir yandan bütçeye katkı sağlarken bir yandan da çevreye dost yenilenebilir enerji üretiyoruz” ifadelerini kullandı.