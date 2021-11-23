Kuvvetli rüzgarda sürüklenen tekne karaya oturdu

Muğla'nın Bodrum ilçesinde etkili olan kuvvetli rüzgar nedeniyle 'Çilek' isimli 10 metrelik yelkenli, karaya doğru sürüklenip yan yattı.

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Meteoroloji 4’üncü Bölge Müdürlüğü’nün Bodrum için yaptığı sağanak uyarısı sonrası yer yer yağmur ve kuvvetli rüzgar etkili oldu.

Yahşi Mahallesi’ndeki Yahşi Plajı’nda saatteki hızı 60 kilometreyi bulan kuvvetli rüzgar nedeniyle 10 metre uzunluğundaki ‘Çilek’ isimli yelkenli, sürüklendi.

Karaya oturan tekne, yan yattı. Sahibinin tespit edilmesinin ardından teknenin kurtarılması için çalışma başlatılacağı belirtildi. DHA

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