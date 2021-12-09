Kuyuda cesedi bulunmuştu: Baba, ağabey ve üvey anneye ağırlaştırılmış müebbet

Zonguldak'ta nisan ayında ormanda kapatılan su kuyusunda cesedi bulunan 32 yaşındaki Aydın Zengin'i öldürdükleri iddiasıyla tutuklu yargılanan babası Sait Zengin, ağabeyi Aykut Zengin ve üvey annesi Ümmiye Zengin, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

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Karadere köyünde oturan Aydın Zengin, 20 Aralık 2020’de kayboldu. Ailenin kayıp başvurusunda bulunmadığı belirlenince jandarma, şüphe üzerine çalışma başlattı.

Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında teknik ve fiziki takibe alınan Sait Zengin, Aykut Zengin ile Ümmiye Zengin, 3 Nisan 2021’de jandarma tarafından gözaltına alındı. Sait Zengin, oğlu Aydın Zengin’in cesedini ormanda gömdüğü yeri jandarmaya gösterdi.

Yapılan kazıda, Aydın Zengin’in cesedine ulaşıldı. Sait Zengin’in, açtıkları su kuyusunun içindeyken Aydın Zengin’i tüfekle vurarak öldürdüğü değerlendirdi. Gözaltına alınan 3 şüpheli, çıkarıldıkları nöbetçi mahkemece tutuklandı.

Cumhuriyet Savcısı’nın soruşturmayı tamamlamasıyla Sait Zengin, Aykut Zengin ve Ümmiye Zengin hakkında ‘yakın akrabayı kasten öldürme’ ve ‘azmettirme’ suçlarından dava açıldı. Zonguldak 3’üncü Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davanın bugünkü duruşmasına tutuklu sanıklar bulundukları cezaevinden SEGBİS ile katıldı.

DURUŞMADA AĞLADI

Duruşmada ifade veren 3 sanık da suçlamaları kabul etmeyip Aydın Zengin’i kimin öldürdüğünü bilmediklerini söyledi. İfade verirken ağlayan ve oğlunu kendisinin öldürmediğini söyleyen Sait Zengin, “Bir baba oğlunu nasıl öldürür? O benim ilk oğlumdu. Bir baba evladını öldüremez. En sevdiğim oğlumdu. Ben bir şey yapmadım. Karıncayı dahi incitmedim bugüne kadar” dedi.

Aykut Zengin ise o dönem Manisa’nın Soma ilçesinde olduğunu iddia ederek, suçlamaları kabul etmedi. Üvey anne Ümmiye Zengin de olayla ilgili bağlantısının olmadığını söyleyip beraatını istedi.

AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET HAPİS

Sanıklardan Sait Zengin ve oğlu Aykut Zengin’e, cinayeti tasarlayarak işledikleri kanaatiyle, diğer sanık Ümmiye Zengin’e de cinayeti azmettirdiği gerekçesiyle, ‘ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası’ veren mahkeme heyeti, cezada, samimi pişmanlık ile bir daha suç işlemeyeceklerine dair kesin ve inandırıcı kanaat oluşmadığı gerekçesiyle indirim de uygulamadı. DHA

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