Kuzenini yaralayan şüpheli ölü bulundu

Kırıkkale'nin Balışeyh ilçesinde, 6 Aralık'ta kuzenini tabancayla yaraladıktan sonra kaçan ait Sait Benli'nin (48), boş arazide başında tabanca ile vurulmuş halde cesedi bulundu.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Olay, akşam saatlerinde ilçeye bağlı Işıklar köyünde meydana geldi. Vatandaşlar boş arazide bir kişinin hareketsiz yattığını görerek jandarmaya ihbarda bulundu.

OTOPSİ YAPILACAK

İhbar üzerine bölgeye ambulans ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yerde hareketsiz yatan kişinin tabanca ile başından vurularak hayatını kaybettiğini belirledi. Yapılan incelemede ölen kişinin Sait Benli olduğu tespit edildi. Cumhuriyet Savcısı’nın incelemesinin ardından Benli’nin cenazesi otopsi için Adli Tıp Kurumu’na kaldırıldı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Ölü bulunan Benli’nin, 6 Aralık’ta aynı köyde aralarında husumet bulunduğu iddia edilen kuzeni Y.B.’yi tabanca ile yaraladıktan sonra evini ateşe vererek olay yerinden kaçtığı belirlendi. Benli’nin ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldı. DHA

İlginizi Çekebilir Bir haftadır kayıp olan iki çocuk annesi kadın ölü bulundu