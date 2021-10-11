Laf atma tartışmasında ortalık savaş alanına döndü

İstanbul Esenyurt’ta bir iş yerinin çıkışında başlayan laf atma tartışması kavgaya dönüştü. İki grubun birbirine sopa ve kalaslarla saldırdığı olayda ortalık savaş alanına döndü.

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Esenyurt – Hadımköy yolu üzerinde bulunan bir iş yerinde dün akşam saatlerinde iş çıkışında laf atma sebebi ile başlayan tartışma, tarafların arkadaşlarının da katılması ile hararetlenerek kavgaya dönüştü.

Sopa ve kalasların havada uçuştuğu olayda iş yerinde maddi hasar oluşurken kavgaya karışan bazı vatandaşlar ise yaralandı.

Çevredeki vatandaşlar tarafları ayırmaya çalışsa da iş yeri savaş alanına döndü. Onlarca şahsın birbirine saldırdığı o anları ise çevredeki bir vatandaşın cep telefonu kamerasına anbean yansıdı.

PARKTA GENÇLERİN UÇAN TEKMELİ KAVGASI

Esenyurt'ta bir parkta da iki grup arasında çıkan kavgada tekme ve yumruklar havada uçuştu. Çevredekiler olaya müdahale etmekte zorlanırken, bir kişi uçan tekmeyle düşürdüğü genci yerde tekmeledi. O anlar ise çevredeki bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

(İHA)

