Lastiği kopan lüks otomobil metrelerce sürüklendi
İstanbul Bakırköy'de iddiaya göre sürücüsünün aşırı hızla ilerlediği lüks otomobil, önündeki araca çarptı. Tekerleği kopan otomobil yaklaşık 100 metre sürüklendikten sonra durdu. Kazada yaralanan olmazken, iki otomobilde de hasar oluştu.
Kaza, Yeşilyurt, Yeni Havaalanı Caddesi Yolu’nda saat 10.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, Alp Tutuş idaresindeki otomobil, yolda aşırı hızla ilerlediği sırada önündeki otomobile arkadan çarptı.
Çarpmanın etkisiyle Alp Tutuş idaresindeki otomobilin bir tekeri koptu. Otomobil, yaklaşık 100 metre sürüklendikten sonra karşı şeride geçerek durabildi.
Kazada yaralanan olmazken, 2 otomobilde de hasar oluştu. Kazaya karışan diğer otomobilin sürücü gözyaşlarını tutamayarak ağladı. (DHA)