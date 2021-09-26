Likya Kültür-Sanat Etkinlikleri’ne SÖZCÜ yazarları Deniz Zeyrek ve Çiğdem Toker de katılacak

Fethiye Belediyesi tarafından yapılan Likya Kültür Sanat Etkinlikleri 28 Eylül itibariyle başlıyor. Beşkaza Meydanı ve Fethiye Belediyesi Özer Olgun Kültür Merkezi'nde gerçekleşecek etkinliklerde SÖZCÜ yazarları Deniz Zeyrek ve Çiğdem Toker de yer alacak.

Sozcu.com.tr

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Muğla'da Fethiye Belediyesi tarafından gerçekleştirilen Likya Kültür-Sanat Etkinlikleri, 2 gün sonra başlıyor. Fethiye Belediyesi Başkan Yardımcısı Oğuz Bolelli ve Kültür Sosyal İşler Müdürü Halime Ok, etkinliğe ilişkin basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

“ETKİNLİK 10 GÜN SÜRECEK”

Etkinlikleri uzun zamandır planladıklarını belirten Ok, “İlk olarak bir kültür-sanat etkinliği şeklinde organize edeceğimiz, birçok yayıncı ve yazarın katılımıyla ortalama 10 gün sürecek bir Kitap Fuarı/Kitap Şenliği yapmak istiyoruz. Fethiye Kitap Günleri adı altında organize edebileceğimiz bu etkinlikler 28 Eylül – 10 Ekim tarihleri arasında olacak. Fethiye'ye gelmesini istediğimiz yazarlarımızın yapacağı atölye ve söyleşilerle yola çıkacağız. Edebiyat, sanat, şiir söyleşilerinin yanı sıra ülkemizin içinden geçtiği bu süreci politik-ekonomik-hukuki olarak değerlendirecek birçok değerli gazeteci- yazar, araştırmacı ve siyasetçi konuk edeceğiz. Yerel sanatçılarımızla da birçok etkinlik gerçekleştireceğiz.” dedi.

“BU YIL ÜÇÜNCÜSÜ GERÇEKLEŞTİRİLECEK”

Fethiye Belediyesi Başkan Yardımcısı Bolelli ise, “28 Eylül- 10 Ekim 2021 tarihleri arasında üçüncüsünü gerçekleştirecek olduğumuz Likya Kültür Sanat Etkinlikleriyle okurlarımızı kitaplarla ve yazarlarla buluşturacağız. Yazarlarımızla gerçekleştirilecek atölye çalışmaları ve söyleşilerle bu süreçte birlikte olacağız. Söyleşilerde ve fuarda Fethiye halkını görmek istiyoruz.” ifadelerini kullandı.

PROGRAM BELLİ OLDU

Etkinliğin programı şöyle açıklandı:

28 Eylül itibariyle başlayacak programda ilk gün Arif Beki, Ali Haydar Fırat, Deniz Zeyrek saat 20.00'da, 1 Ekim tarihinde yine saat 20.00'da Ataol Behramoğlu, Mehtap Meral ile hayranlarıyla buluşacak.

2 Ekim saat 17.00'da Sermet Erkin, aynı gün saat: 21.00'da Levent Gültekin, 3 Ekim saat 17.00'da Latife Tekin, Haydar Ergülen ve Barış İnce sevenleriyle Fethiye'de bir araya gelecek.

5 Ekim saat: 18.00'da Mine Kırıkkanat, Mustafa Hoş, Barış Doster, 6 Ekim saat 18.00'da Mehtap Meral, İnci Aral, Pelin Batu, saat: 21.00'da Nasuh Mahruki, Murat Ağırel, 7 Ekim saat, 20.00'de Fatih Yaşlı ve Çiğdem Toker, 9 Ekim saat 16.00'da İpek Özbey ile Elfin Tataroğlu, 9 Ekim saat: 20.00'da ise İrfan Değirmenci ile Yaşar Aydın Fethiye'de sevenleriyle buluşacak.