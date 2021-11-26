Lüks villaya yapılan operasyonda 27 Tayvanlı organizatör yakalandı

Jandarma Genel Komutanlığı ve Tayvan Kolluk Teşkilatı ile uluslararası kolluk iş birliği kapsamında gerçekleştirilen operasyon ile 'İnsan Ticareti ve Uluslararası Siber Dolandırıcılık' yapan şebekenin çökertildiği açıklandı. Bodrum’da lüks bir villaya yapılan operasyonda 27 Tayvanlı organizatör yakalandı.

Yaşar ANTER

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Muğla Valiliği'nden bugün yapılan yazılı açıklamada Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti İli Mücadele Daire Başkanlığınca Tayvan Kolluk Teşkilatı ile yürütülen Uluslararası Kolluk İşbirliği faaliyeti kapsamında daha önce Slovenya, Hırvatistan, Makedonya ve Karadağ’da faaliyet yürüten uluslararası suç şebekesinin Antalya’da faaliyetleri tespit edildiği belirtildi.

33 MAĞDUR OPERASYONLA KURTARILDI

Yapılan açıklamada 26 Nisan 2021 tarihinde düzenlenen operasyonda; 33 insan ticareti mağduru Tayvanlının kurtarıldığı ve 2'si Türk 1'i Tayvan uyruklu toplam 3 insan tacirinin yakalandığı belirtildi.

27 TAYVANLI YAKALANDI

Uluslararası suç şebekesinin Muğla ilinde faaliyete devam eden unsurlarının tespiti üzerine; 25 Kasım 2021 tarihinde operasyon düzenlendi. Operasyona Jandarma Komutanlığı Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti ile Mücadele Daire Başkanlığı, Muğla İl Jandarma Komutanlığı, Tayvan Kolluk Teşkilatı temsilcileri katılırken Siber Suç Mücadele Daire Başkanlığı da teknik destek sağladı.

Bodrum'un Torba Mahallesi Razı Anter Caddesi'ndeki 13 Haziran Sokak'taki lüks bir villaya düzenlenen operasyonda 5'i kadın olmak üzere 27 Tayvan uyruklu şüpheli şahıs yakalandı. Çok sayıda tablet telefon, hazırkart, bilgisayar 120 bin TL ve 10 bin ABD doları nakit para ele geçirildiği belirtildi. Soruşturmanın sürdüğü açıklandı.

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