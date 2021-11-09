Lüleburgaz’da İdlib şehitleri için anıt yapılacak

Lüleburgaz’da, iki yıl önce İdlib’teki hain saldırıda şehit olan askerlerimiz için İdlib Şehitleri Anıtı yapılacak. Bu kapsamda 65. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı’nda protokol imzalandı.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Lüleburgaz Kaymakamlığı, 65. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı ve Lüleburgaz Belediyesi iş birliğinde yapılacak anıt için ilk adım atıldı.

Bu kapsamda Lüleburgaz Kaymakamı Salih Yüce, 65. Mekanize Piyade Tugay Komutanı Mehmet Kurugül, Lüleburgaz Belediye Başkanı Murat Gerenli protokol imzaladı.

“AZİZ HATIRALARI ÖNÜNDE SAYGIYLA EĞİLİYORUM”

Protokolle ilgili açıklama yapan Başkan Gerenli, “Bundan 2 yıl önce hepimizin yüreğini yakan İdlib şehitlerimiz anısına 65. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığımız, Lüleburgaz Kaymakamlığımız ve belediyemiz iş birliğinde yapılacak İdlib Şehitleri Anıtı için protokol imzaladık. Vatan için toprağa düşmüş şehitlerimizin aziz hatıraları önünde bir kez daha saygıyla eğiliyorum.” dedi.

İlginizi Çekebilir İdlib'te 1 asker şehit oldu, 4 asker yaralandı