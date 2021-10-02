İstinafta TÜRGEV kararı

TÜRGEV'in sözleşmeleri fesheden İBB'ye açtığı davada mahkeme, kararı iptal etmişti. İstinaf mahkemesi de TÜRGEV'i haklı bularak söz konusu kararı destekledi.

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İBB'nin TÜRGEV ile imzalanan hizmet protokolünün iptali için açtığı davada protokolün feshedilmeyeceğine dair karar verilmesinin ardından başvurduğu üst mahkeme, kararı hukuka uygun bularak, istinaf başvurusunu reddetti.

TÜRGEV ile İBB, orta ve yükseköğrenim öğrenci yurtlarına ilişkin 2015'te hizmet protokolü imzalamıştı. Protokol kapsamında 4 ayrı taşınmaz, İBB tarafından yurt hizmetlerinde kullanılması için TÜRGEV'e verilmişti. İBB, 23 Ağustos 2019 tarihinde, süresi dolduğu gerekçesiyle protokolü feshetmiş ve yurt olarak faaliyet gösteren binaların iade edilmesini istemişti. Protokolün feshedilmesinin ardından TÜRGEV'in avukatları kararın hukuka aykırı olduğu gerekçesiyle İstanbul Bölge İdare Mahkemesine dava açmıştı. Davayı karara bağlayan İstanbul 14. İdare Mahkemesi, davacı TÜRGEV ile davalı İBB arasında hazırlanan protokolün kanun gereği feshedilemeyeceğine hükmetmişti.

İBB’NİNİ İSTİNAF BAŞVURUSU REDDEDİLDİ

İBB'nin avukatları, davanın karara bağlanmasının ardından kararı bir üst mahkemeye taşıdı. İstanbul Bölge İdare Mahkemesi Altıncı İdare Dava Dairesi'ne yapılan başvuruda, kararın kaldırılması talep edildi. Başvuruyu inceleyen mahkeme, istinaf gerekçesi gösterilen nedenlerin hukuka uygun bulunmadığını belirterek, istinaf başvurusunun reddine oy birliğiyle karar verdi.