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Malatya’da suç örgütü operasyonuna 15 tutuklama

Malatya'da, polisin suç işlemek amacıyla örgüt kuranlara yönelik düzenlediği operasyonda gözaltına alınan 16 şüpheliden 15'i tutuklandı.

Güncellenme: 19:48, 04/03/2021
HaberlerGünün İçinden
Malatya’da suç örgütü operasyonuna 15 tutuklama

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Müdürlüğü ekipleri kentte düzenlediği eş zamanlı operasyonda belirlenen adreslere baskın yaptı.

Operasyonda evlerde yapılan aramalarda 21 tabanca, 14 pompalı ve otomatik tüfek ele geçirildi. Suç unsurlarına el koyan polis, aralarında kesinleşmiş hapis cezası ile arananların da olduğu sözde kurduğu suç örgütü liderinin de bulunduğu toplam 16 kişiyi gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 15’i, çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, 1 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. DHA

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