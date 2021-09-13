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Mangal kömürü deposu alev alev yandı

Düzce'de mangal kömürü deposu, çıkan yangında alev alev yandı.

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Mangal kömürü deposu alev alev yandı

Saat 21.00 sıralarında Çerkeztaşköprü köyünde Ergün Batı’ya ait mangal kömür deposunda elektrik kontağı nedeniyle yangın çıktı.

Kısa sürede mangal kömürleri tutuşarak alev alev yanmaya başladı.

Dumanı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürerek kontrol altına aldı.

Yangında depo ve yanında bulunan ofis yanarak kullanılmaz hale geldi. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı. DHA

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