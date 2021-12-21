Mardin’deki çarşaflı kuyumcu cinayetinde 3 gözaltı

Mardin'in Artuklu ilçesinde kuyumcu İbrahim Halil Amşe'nin dükkanına giren çarşaflı bir erkek tarafından tabancayla vurularak öldürülmesi ile ilgili 3 şüpheli, metruk bir eve düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.

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Olay, 17 Aralık’ta akşam saatlerinde Artuklu ilçesine bağlı Diyarbakır Kapı Mahallesi’ndeki 1’inci Cadde’de meydana geldi. Evli ve 3 çocuk babası Suriye uyruklu kuyumcu İbrahim Halil Amşe, çarşaf giyip, dükkanını basan silahlı bir kişi tarafından öldürüldü.

Olayın ardından saldırgan kaçtı. Polisin araştırmasında saldırının borç nedeniyle işlenmiş bir cinayet olduğu ortaya çıktı. Çalışmasını derinleştiren ekipler, şüphelilerin adreslerini belirleyip, operasyon düzenledi.

Kuyumcu dükkanına 300 metre mesafedeki metruk eve yapılan baskında biri Suriye uyruklu toplam 3 şüpheli, gözaltına alındı. Evdeki aramada olayda kullanılan çarşaf ve silah da ele geçirildi. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor. DHA

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