Meraya taş ocağı çalışmasını köylüler engelledi

Bolu'nun Kıbrıscık ilçesindeki Ayman yaylasında taş ocağı açmaya gelen ekipler, köylülere yakalandı. İş makinelerinin çalışmasına engel olan köylüler meralarının ve ağaçlarının yok edilmek istendiğini belirterek, çalışmaların durdurulması için valiliğe dilekçe verdi.

İsmail AKDUMAN

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DSİ tarafından Seben’de yapacak olan HES barajı için Kıbrısçık yolu üzerindeki Ayman Yaylası'na taş ocağı açmak için ekipler, bu sabah bölgeye gitti. İş makineleriyle çalışmaya başlayan ekiplere köylüler karşı çıktı. Taş ocağı yapılacak olan alanı mera olarak kullandıklarını belirten köylüler, ekiplerin çalışmasını engelleyip bölgeden kovdu.

İŞ MAKİNELERİNİN ÖNÜNE OTURDULAR

Köy sakinleri, ” Yaklaşık 300 yıllık geçmişi olan yaylanın yakınına baraj yapımı için kurulan taş ocağını istemiyoruz. Taş ocağı, doğal yaşamı, bizi ve hayvanlarımızı etkileyecek. Yakında taş ocağı var. Oradan alsınlar. Yeniden neden taş ocağı açılıyor” diyerek tepki gösterdi. Meralarına taş ocağı yapılmasına karşı çıkan köylüler valiliğe dilekçe vererek çalışmaların durdurulmasını istedi.

“BUNA İZİN VERMEYİZ. SİZDE GİDİN”

Taş ocağında dinamit patlatılacağı ve her yerin toz altında kalacağını ileri süren bölge halkı, yaylaya taş ocağı yapılmasına izin vermeyeceklerini söyledi. 75 yıldır Ayman'da yaşadığını söyleyen köylü bir kadın ise, “Biz 75 yaşımıza geldik, burada büyüdük, burada karnımızı doyurduk ama böyle bir şey görmedik, istemiyoruz. Yıkarım burayı, ölümü alırlar. Yaptırmayız buraya, siz de bırakın gidin” dedi.