Mersin Limanı’nda yine kokain operasyonu

Bir süre önce 1.3 tonluk tarihi kokain operasyonuyla gündeme gelen Mersin Limanı'nda bu kez de yine muz kolileri arasında 6 kilo 750 gram kokain ele geçirildi.

Ali Ekber ŞEN

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Bir süre önce 1.3 ton tarihi kokain operasyonuyla gündeme gelen Mersin Limanı'nda bu kez de yine muz yüklü bir konteynerde 6 kilo 750 gram kokain ele geçirildi.

Emniyet Müdürlüğü’nden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, Güney Amerika ülkelerinden Mersin Limanına uyuşturucu getirileceği bilgisi üzerine çalışma başlatıldı.

MUZ YÜKLÜ KONTEYNERDEN ÇIKTI

Uzun süren teknik-takip çalışmalar sırasında, Ekvator’dan gemiyle Mersin Limanına getirilen muz yüklü konteynerler riskli olarak değerlendirildi. Riskli konteynerler gemiden indirilerek ‘X-Ray’ taramasından geçirildi. Tarama sonrasında muz yüklü konteynerlerden birinde şüpheli yoğunluğa rastlanmasının ardından konteyner arama hangarına alındı.

Narkotik detektör köpeği ‘Mila’nın da dahil edildiği aramada konteynerin soğutucu bölümüne gizlenmiş 6 paket içinde 6 kilo 750 gram kokain ele geçirildi. Kokain operasyonuyla ilgili zanlıların yakalanmasına yönelik çalışmaların devam ettiği bildirildi.

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