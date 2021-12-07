Mersin merkezli operasyonda kaçak kazıya 9 gözaltı

Mersin merkezli 5 ilde kaçak kazı yapanlara yönelik operasyonda 9 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

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Tarsus İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği, Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu suçu kapsamında kaçak kazı faaliyetleri yürütenlerin yakalanması için eş zamanlı operasyon gerçekleştirdi.

Mersin merkezli olmak üzere Antalya, Balıkesir, Malatya ve Kahramanmaraş’ta toplam 10 adreste yapılan aramada 9 kişi yakalandı. Şüphelilerin evlerindeki aramalarda ise 44 kredi kartı, 2 pos cihazı, 1 el bombası, 1 ruhsat tarihi geçmiş av tüfeği, 1 tabanca ve çok sayıda 9 mm çaplı fişek ile 1 uçaksavar fişeği, 2 gaz maskesi de ele geçirildi. Operasyonla ilgili olarak soruşturma sürüyor. DHA

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