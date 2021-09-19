Mersin sahillerinden kamyonlar dolusu çöp çıktı

Mersin Büyükşehir Belediyesi, '18 Eylül Dünya Temizlik Günü'nde 250 temizlik personeli ve vatandaşlarla ortak yürüttüğü Adanalıoğlu Sahili’ndeki çevre temizliği etkinliğinde kamyonlar dolusu çöp çıktı.

Ali Ekber ŞEN

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Mersin Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi, “18 Eylül Dünya Temizlik Günü” nedeniyle “Tertemizsin Mersin” sloganıyla Akdeniz ilçesine bağlı Adanalıoğlu Sahili'nde bir farkındalık etkinliği düzenledi. Etkinlikte, Büyükşehir'in 250 temizlik personeli ve gönüllü vatandaşlar sahildeki çöpleri temizledi.

SAHİLDE ADIM ADIM İLERLEDİLER

Etkinlikte, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Vekili Olcay Tok ile Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanı Şerife Hasoğlu Dokucu da yer aldı. Kentin 5 farklı noktasından kalkan servislerle Adanalıoğlu Sahili'ne gelen vatandaşlar ve Büyükşehir'in 250 temizlik personeli bir noktadan başlayarak sahilde adım adım ilerledi.

ORTAYA KAMYONLAR DOLUSU ÇÖP ÇIKTI

Katılımcılar; plastikten metale, yemek atıklarından sigara izmaritlerine kadar gördükleri tüm çöpleri ellerindeki çöp poşetlerine doldurdu. Etkinlik öncesi çöplerin oluşturduğu tabakadan ibaret olan sahil, etkinlik sonrası yerini tertemiz bir kumsala bıraktı. Etkinlik sonunda ortaya çıkan onlarca poşet dolusu çöp, kamyonlara yüklenerek bertaraf edilmek üzere yola çıktı.

“FARKINDALIK YARATIP, DAHA SONRA SÜRDÜRÜLEBİLİR BİR TEMİZLİK İÇİN ÇALIŞMA YAPACAĞIZ”

Mersin Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Vekili Olcay Tok, Adanalıoğlu Sahili'nde yapılan etkinliğin bir çevre farkındalığı amacını taşıdığını vurguladı. Tok, “Dünyanın birçok yerinde ve Türkiye'de bu şekilde etkinlikler yapılıyor. Bu etkinliğin amacı daha çok farkındalık yaratmak ve temiz bir çevrede yaşamak. Biz de bu sefer farkındalık etkinliğini çok kirli olduğunu düşündüğümüz Adanalıoğlu Sahili'nden başlatıyoruz. Şu anda Büyükşehir Belediyesi'nin temizlik görevlilerinin büyük bir çoğunluğu ve vatandaşlarımızın katkısıyla burada bir farkındalık yaratacağız. Yaz sezonu boyunca vatandaşlarımız burayı kullandı, pikniklerini yaptılar fakat tüm pislikler şu anda alanda. Şu anda farkındalık yaratıp, daha sonra da sürdürülebilir bir temizliğin nasıl olması gerektiğiyle ilgili çalışma yapacağız” ifadelerini kullandı.

“ÖNCE VATANDAŞLARIMIZIN TEMİZLİK KONUSUNA HASSASİYET GÖSTERMELERİ GEREKİYOR”

Temizliğe giden yolun önce ‘kirletmemekten' geçtiğine de dikkat çeken Tok, “Başkanımız demeçlerinde önce vatandaşlarımızın bu konuda duyarlı olması gerektiğini söylüyor. Vatandaşlarımızın temiz bir çevrede yaşaması gerekiyorsa önce kendilerinin temizlik konusuna hassasiyet göstermeleri gerekiyor” diye konuştu.