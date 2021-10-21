Mersin’de fuhuş operasyonu

Mersin Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro ekiplerince gerçekleştirilen fuhuş operasyonunda 152 kişi hakkında işlem yapıldı. Belirlenen adreslere yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonda gözaltına alınan fuhuş şebekesinin 13 elemanı ile suça sürüklenen bir çocuk mahkemeye çıkartıldı.

Ali Ekber ŞEN

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Mersin Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre fuhuş yapan, yaptıran, aracılık ve yer temin eden kişilerin bulunduğunun tespit edilmesi üzerine Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan da alınan izinle belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi. Çok sayıda polisin katıldığı operasyonda aralarında fuhuş yapanlar, yer temin eden, aracılık yapanların bulunduğu 152 kişi saptandı.

13 ayrı adrese yönelik gerçekleştirilen operasyonda fuhuş yapan 13 yabancı uyruklu kadın ve bir suça sürüklenen çocuk yakalandı. Zanlıların ev ve makamlarında yapılan aramalarda suçta kullanıldığı saptanan 11 cep telefonu, 6 flaş bellek, 1 ruhsatsız tabanca ve çok sayıda mermiye el konuldu.

FARKLI İLLERDE FUHUŞ YAPTIRMIŞLAR

Bu arada Mersin'de düzenlenen operasyonda ele geçirilen zanlıların farklı uyruklarda kadınlara İstanbul, Aydın, Adana, Şırnak, Kütahya, Karaman, Mardin, Niğde, Batman, Konya, Siirt, Samsun, Malatya ve Kayseri illerinde faaliyet gösterdikleri belirlendi.

Toplam 152 şahsa işlem yapılırken, yabancı uyruklu 13 mağdur kadın İl Göç İdaresine sınır dışı edilmek üzere teslim edildi. Fuhuş şebekesinin 13 elemanı ile suça sürüklenen bir çocuk mahkemeye çıkartıldı.