Mersin’de sahte alkol operasyonu

Mersin'de jandarma ekiplerince yapılan operasyonda, imalathane haline getirilen bir evde yapılan aramada piyasaya sürülmek üzere hazırlanmış 336 litre sahte alkol ele geçirildi.

Ali Ekber ŞEN

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, bir istihbaratı değerlendiren ekipler, merkez Toroslar ilçesi Soğucak Mahallesi’nde alkollü içki üretimi yaptığı belirlenen şüphelinin evine operasyon düzenledi.

İmalathaneye dönüştürülen evde yapılan aramada, 36 litresi şişelenmiş, 300 litresi ise damıtıma hazır halde toplam 336 litre sahte içki ile içki yapımında kullanılan malzemeler ele geçirilirdi. İsmi açıklanmayan zanlı gözaltına alındı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından mahkemeye çıkartılan zanlı tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.