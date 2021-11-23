Meslektaşını öldüren doktorun suç dosyası kabarık çıktı

Mersin'de hakkında tutanak tuttuğu gerekçesiyle tartışıp üzerine kaynar su döktüğü meslektaşı Dr. Ahmet Dikmen'i pompalı tüfekle öldürüp tutuklanan Dr. Hasan Çayır'ın suç dosyası kabarık çıktı.

Ali Ekber ŞEN

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Mersin’de kendisini hakkında tutanak tuttuğu için gözünü kırpmadan meslektaşı mesai arkadaşı Dr.Ahmet Dikmen'i pompalı tüfekle öldürmek suçundan tutuklanan Dr. Hasan Çayır'ın dosyası kabarık çıktı. Katil zanlısı Dr. Hasan Çayır hakkında ‘Alipik psikoz+Anksiyete bozukluğu' tanısı konulmasına ve daha önce çalıştığı illerde de çok sorun çıkardığı, hakkında onlarca tutanak tutulmasına rağmen görevde tutulduğu saptandı.

Mezitli Güçlendirilmiş Göçmen Sağlığı Merkezi’nde 20 Ekim'de meydana gelen olayda Dr. Hasan Çayır, ‘disiplinsizlik' nedeniyle hakkında tutanak tuttuğu Sağlık Merkezi Sorumlusu Dr. Ahmet Dikmen'in odasına giderek yaşanan tartışma sonrasında çay için kaynayan suyu üzerine döktü. Odadan hızla çıkıp aracının bagajında bulunan pompalı tüfekle dönerken bu kez Dr. Ahmet Dikmen'in üzerine rast gele ateş ederek ölümüne neden oldu. Olay sonrası yakalanarak mahkemeye çıkartılan Dr. Hasan Çayır tutuklanmıştı.

HAZIRLIK SORUŞTURMASI SÜRÜYOR

Sağlık camiasında şok yaratan cinayetle ilgili savcılığın hazırlık soruşturması devam ederken, idari soruşturma konusunda bir gelişme yaşanmadı. Dosyası kabarık olduğu ortaya çıkan katil zanlısı Dr. Hasan Çayır'ı görevde tutarak cinayete neden olunması konusunda ihmali bulunanların hala görevlerinde olması ve idari soruşturmaya ilişkin müfettiş gönderilmemesi aile fertlerinin tepkisine neden oldu.

YENİ BELGELER ORTAYA ÇIKTI

Cinayeti işleyen Dr. Hasan Çayır'ın 2020 yılında da olaylar çıkardığı, bulunduğu ilçede soruşturma geçirip ağır idari cezası aldı. 1 yıl kademe ilerlemesi cezasına çarptırılan Dr. Çayır'ın, 2015 yılında Adana Numune hastanesinden rapor aldığı da ortaya çıktı. Söz konusu Sağlık Kurulu raporunda ‘Alipik psikoz+Anksiyete bozukluğu' teşhisi konulduğu da belirlendi.

Dr. Hasan Çayır'ın daha önce çalıştığı illerde de çok sorun çıkardığı, hakkında onlarca tutanak tutulduğu da saptandı. Devlete karşı işlenen suçlardan dolayı da ayrıca hakkında açılan ceza davasının ise sürdüğü öğrenildi.

ACILI AİLE İDARİ SORUŞTURMA BEKLİYOR

“Cinayetin resmen geliyorum' dediğini iddia eden acılı aile fertleri idari soruşturma konusunda bu güne kadar bir gelişme yaşanmamasına tepki gösterdi. Yaşamını yitiren Dr. Ahmet Dikmen'in annesi Ayşe, evli kardeşi Elif Seçkin, evli ablası Fatma Erdoğan, ağabeyi Durmuş Dikmen ve kardeşi Adnan Dikmen olay suç dosyası kabarık çıkmasına rağmen Dr. Hasan Çayır'ın görevde tutularak cinayete zemin hazırlandığını ve ihmali bulunanların da açığa alınarak haklarında gerekli soruşturmanın bir an önce başlatılmasını istediler.

Konuyla ilişkin yazdıkları dövizlerle yetkililere seslerini duyurmaya çalıştıklarını beliren Dr.Ahmet Dikmen'in ağabeyi Durmuş Dikmen, “Canımız bir hiç uğruna gitti. Ne il Valimiz, ne Sağlık il müdürü, ne bir tek yetkili arayıp da şu ana kadar bir başsağlığı bile dilemedi. Evladımız görev başında şehit edildi. Ama bir yetkili çıkıp da, ‘Bu işin suç zanlısı yakalandı, onun adli boyutu sürüyor ama bu işin diğer faillerini araştırıyoruz, kusuru kabahati ihmali olandan devlet olarak hesap soracağız' demedi. Ne gibi iş ve işlem yapıyorlar bilmiyoruz.

Canımız göz göre göre bir cinayete kurban gitti. Kabarık dosyasına göre görevde bir dakika bile tutulmaması gerekirken görevde tutularak cinayete zemin hazırlanmıştır. Bu nedenle de ihmali bulunanlar hakkında da gerekli soruşturmanın yapılmasını istiyoruz” ifadelerinde bulundu.

“SORUMLULAR TEK TEK ORTAYA ÇIKARTILSIN”

Ailenin avukatı Erşan Sarı ise “Hak-hukuk- adalet tecelli etsin, kimse kayırılmasın. Herkesin evladı var. Sorumlular tek tek ortaya çıkarılsın” diye konuştu. Olayın yaşandığı günden itibaren konuya ilişkin araştırma içinde olduğunu belirten Avukat Erşan Sarı şunları söyledi:

“Ben o gün bugündür araştırma içindeyim. Tek tek belge topladım. Üşenmedim rahmetlinin yakın çalışma arkadaşlarını dinledim. Elbette işin cinayet ile ilgili kısmını adliye yürütüyor.

Savcımız çok duyarlı çalışıyor. İşin o tarafında değilim. Adli boyutu devam ediyor. Ama işin birde idari boyutu var. Burada mevcut idarecilerin kusuru kabahati ihmali ve görevini kötüye kullanması hususu var. Bunların kimler olduğunu, bu olayın idari soruşturmasını baştan savma yaparak, ahbap çavuş ilişkileri ile kişileri koruyup kollayarak kapatmak istediklerini, müşahede ediyorum.

Tüm bu idarecilerin birbiri ile bağlantılarını, ilintilerini, telefon görüşmelerinin sıklığını ortaya çıkarmak amacıyla memur suçları soruşturma bürosuna belge ve delilleri ile beraber isim, isim liste halinde savcılığa verip suç duyurusunda bulunacağım. Hangi siyasiler devrede. Kim için devrede. Ne diye kusuru kabahati ve ihmali olanlar korunuyor, açığa alınmıyorlar suç duyurumdan sonra tek tek ortaya çıkacaklardır.

Bu işi örtbas etmeye çalışanlardan bunun hesabını hukuk önünde soracağız. Ucu kime ve nereye dayanırsa dayansın, sonuna kadar gideceğiz. Üç beş uyduruk siyasinin cevaz verip makamda tuttukları kişilerin devleti yanıltmasına da müsaade etmeyeceğiz. Bu işin içinde gönül hikâyesi olanları da, özel arabası ile bu işte kusuru kabahati olanları polis adliye götürüp getirip şoförlük yapan siyasileri de, duyuyoruz. Kimse Rahmetli şehit Dr.Ahmet Dikmen'i sahipsiz sanmasın. Önce Allah sonra millet onun sahibidir”

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