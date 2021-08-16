Meslekten ihraç edilen FETÖ şüphelileri Yunanistan’a kaçamadan yakalandı

Edirne'nin Enez ilçesinde, yasa dışı yollardan yurt dışına çıkma hazırlığı yaptıkları iddia edilen, aralarında meslekten ihraç edilen Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) şüphelilerinin de bulunduğu 5 kişi yakalandı.

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İddialara göre, Enez ilçesinde güvenlik güçleri yaptıkları çalışmalar neticesinde aralarında meslekten ihraç edilen FETÖ şüphelilerinin de bulunduğu hakim, savcı, öğretmen ve gazetecilerden oluşan 5 kişilik bir grubu yakaladı.

Gözaltına alınan FETÖ şüphelilerinin yasa dışı yollardan yurt dışına çıkma hazırlığı yaptıkları öne sürüldü. (İHA)