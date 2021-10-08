Midelerinde 2 kilo eroinle yakalandılar

İstanbul Havalimanında uçaktan inen iki yurtiçi yolcusunun sindirim sisteminde 244 adet kapsül içerisinde 2 kilo 14 gram ağırlığında eroin ele geçirildi.

Sozcu.com.tr

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İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul Havalimanında uyuşturucu satıcılarına yönelik çalışma yaptı.

30 Eylül 2021 tarihinde İstanbul Havalimanında yurtiçi gelen yolcular üzerinde yapılan çalışmalarda, R.Y. ve H.F. isimli kişilerin sindirim sisteminden toplam 244 adet kapsül içerisinde daralı ağırlığı 2014 gram gelen eroin maddesi ele geçirildi.

Çalışmaların devamında konu ile ilgili olduğu tespit edilen E.B. isimli kişiye de yakalanarak gözaltına alındı. Yakalanan R.Y., H.F. ve E.B. 4 Ekim’de sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Sindirim siteminde kapsüllerle taşınan eroinin görüntüleri de paylaşıldı.