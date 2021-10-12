Milas’ta fırtına ağaçları devirdi, çatıları uçurdu

Muğla’nın Milas ilçesinde bugün öğle saatlerinde başlayan ve akşam saatlerine kadar süren sağanak yağış ve fırtınada evlerin çatıları uçtu, ağaçlar devrildi. Fırtınada üç kişi hafif şekilde yaralandı.

Yaşar ANTER

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Muğla'nın Milas ilçesinde bugün saat 14.00 sıralarında başlayan ve saatteki hızı 60 kilometreyi bulan fırtına ile birlikte gelen sağanak yağış ilçede hayatı felç etti. Milas'a bağlı Selimiye Kandak ve Derince köyleri ile ilçe merkezinde bazı evlerin çatıları uçtu, asırlık ağaçlar kökünden sökülerek devrildi. Fırtına sırasında üç vatandaş hafif şekilde yaralandı.

Fırtınanın hemen ardından belediye ekipleri ile birlikte köy ve mahallelerde incelemeye çıkan CHP'li Milas Belediye Başkanı Muhammet Tokat yaptığı açıklamada “İlk anda tespit ettiğimiz 20'ye yakın evde hasar var. Ekiplerimiz hemen hasar tespitine başladı. Belediyemizin tüm birimlerini seferber ettik. Çünkü önümüzdeki iki üç gün içinde yine benzer sağanak yağış ve fırtına bölgemizde olacak, acil olarak zarar ziyanımızı gidermeye çalışıyoruz” diye konuştu.